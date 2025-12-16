La Corte dei Conti ha bocciato il decreto del Ministero dei Trasporti sul Ponte sullo Stretto, evidenziando che esso non rispetta le norme europee sulla modifica dei contratti in corso di validità. La decisione mette in discussione la legittimità del terzo atto aggiuntivo della convenzione tra Mit e la società Stretto di Messina.

© Lapresse.it - Ponte sullo Stretto, motivazioni Corte dei Conti su bocciatura decreto Mit: “Non rispetta norme Ue”

Il decreto del ministero dei Trasporti relativo al terzo atto aggiuntivo della convenzione tra Mit e società Stretto di Messina per la realizzazione del Ponte risulta incompatibile con le regole europee sulla modifica dei contratti in corso di validità. E’ quanto si legge nelle motivazioni, depositate oggi, della sentenza con cui lo scorso 17 novembre la sezione centrale di controllo di legittimità della Corte aveva bocciato il decreto ministeriale. La magistratura contabile infatti parla di “perplessità” sollevate in riferimento all’articolo 72 della direttiva 201424Ue spiegando che, per usufruire “della facoltà di evitare lo svolgimento di una nuova gara e di far rivivere un contratto risalente a diversi anni prima”, l’amministrazione “è onerata della prova di aver pienamente e rigorosamente rispettato tutte le prescrizioni imposte dal d. Lapresse.it

