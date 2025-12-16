Ponte sullo Stretto motivazioni Corte dei Conti su bocciatura decreto Mit | Non rispetta norme Ue
La Corte dei Conti ha bocciato il decreto del Ministero dei Trasporti sul Ponte sullo Stretto, evidenziando che esso non rispetta le norme europee sulla modifica dei contratti in corso di validità. La decisione mette in discussione la legittimità del terzo atto aggiuntivo della convenzione tra Mit e la società Stretto di Messina.
Il decreto del ministero dei Trasporti relativo al terzo atto aggiuntivo della convenzione tra Mit e società Stretto di Messina per la realizzazione del Ponte risulta incompatibile con le regole europee sulla modifica dei contratti in corso di validità. E’ quanto si legge nelle motivazioni, depositate oggi, della sentenza con cui lo scorso 17 novembre la sezione centrale di controllo di legittimità della Corte aveva bocciato il decreto ministeriale. La magistratura contabile infatti parla di “perplessità” sollevate in riferimento all’articolo 72 della direttiva 201424Ue spiegando che, per usufruire “della facoltà di evitare lo svolgimento di una nuova gara e di far rivivere un contratto risalente a diversi anni prima”, l’amministrazione “è onerata della prova di aver pienamente e rigorosamente rispettato tutte le prescrizioni imposte dal d. Lapresse.it
Ponte sullo Stretto, lo stop della Corte dei Conti - Porta a porta 29102025
Ponte Stretto, motivazioni Corte dei Conti su bocciatura decreto Mit: “Non rispetta norme Ue” - Secondo i magistrati contabili il provvedimento del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti risulta incompatibile con le norme europee sulla modifica dei contratti. lapresse.it
Ponte, la Corte dei conti: “Iter non rispetta norme Ue, il governo si fermi” - Pubblicata la delibera dei magistrati contabili che boccia il “contratto” tra Mit, Mef e Stretto di Messina: “Criteri modificati, va fatta una nuova gara. repubblica.it
Slittano al 2033 780 milioni per il Ponte sullo Stretto. È fissato per lunedì 22 dicembre l'approdo in Aula al Senato della Manovra con voto previsto martedì 23 dicembre - facebook.com facebook
#Salvini: "Il Ponte sullo Stretto è un'opera che gli italiani aspettano da decenni, moderna, sostenibile e sicura. La Corte dei Conti ha fatto alcuni rilievi: ci prenderemo qualche mese in più, ma li supereremo rispondendo punto su punto, insieme a tecnici, avvoc x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.