Nuovo Ponte Buriano il 26 gennaio la posa della prima pietra Pronti 21 milioni di euro

Il 26 gennaio alle 11.30 si terrà la posa della prima pietra del nuovo Ponte Buriano, segnando l'inizio dei lavori per la costruzione del ponte definitivo. Un investimento di circa 21 milioni di euro permetterà di sostituire l’attuale struttura storica, garantendo maggiori sicurezza e funzionalità. L’intervento rappresenta un passo importante per il miglioramento delle infrastrutture locali e per la tutela del patrimonio storico.

