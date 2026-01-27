Le polizze “catastrofali” sono spesso fraintese: molte aziende credono di essere tutelate dai danni di eventi come il ciclone Harry, ma in realtà queste polizze non coprono le conseguenze delle mareggiate. È importante conoscere i limiti di copertura e valutare eventuali soluzioni assicurative più adeguate per proteggere il proprio patrimonio.

Metti una polizza catastrofale obbligatoria. Che non copre la catastrofe. In tanti, tra commercianti e imprenditori credevano che quel balzello - tra i tanti - li avesse tutto sommato tutelati dalle conseguenze del ciclone Harry - che ha messo in ginocchio centinaia di aziende tra Sicilia, Calabria e Sardegna - e, invece, no. Perché? Perché le polizze “catastrofali” obbligatorie non coprono i danni causati dal mare, in un Paese circondato dal mare. Così siciliani, calabresi e sardi contano i danni, e la beffa. Oltre 2 miliardi di euro lungo le coste, strutture turistiche devastate, attività produttive ferme, famiglie sfollate. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Polizze “catastrofali”, ma non troppo: il ciclone Harry e la beffa dei danni da mareggiata... esclusi

