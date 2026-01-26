Polizze catastrofali i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito

L’impatto del ciclone Harry ha evidenziato ancora una volta l’importanza delle polizze catastrofali per le imprese. Con i danni ingenti causati dall’evento meteorologico, si riaccende il confronto sulla necessità di coperture assicurative obbligatorie per tutelare aziende e comunità dai rischi naturali. Un tema che richiede attenzione e riflessione sulle strategie di prevenzione e protezione in un contesto di crescente instabilità climatica.

I danni provocati dal ciclone Harry hanno riacceso il dibattito sulle polizze catastrofali obbligatorie per le imprese. Il paradosso è che molte attività assicurate rischiano di non essere risarcite perché eventi come le mareggiate restano di fatto esclusi dalle coperture previste dalla legge. La Legge di Bilancio del 2024 lo Stato ha imposto alle imprese, escluse quelle agricole, l'obbligo di assicurarsi contro alcune grandi calamità: come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Le grandi imprese hanno dovuto adeguarsi infatti già nella primavera del 2025, mentre per le medie, piccole e micro-imprese i termini sono slittati fino alla fine dell'anno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito Ciclone Harry, Cna Calabria: "Ora la prova del nove sulle polizze catastrofali"Il Ciclone Harry ha portato alla luce l’importanza delle coperture assicurative contro eventi calamitosi. Polizze catastrofali obbligatorie per le imprese: perché dopo il ciclone Harry i rimborsi rischiano di saltareDopo i danni causati dal ciclone Harry, si è riacceso il dibattito sulle polizze catastrofali obbligatorie per le imprese. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito Argomenti discussi: Polizze catastrofali, rimborsi a rischio dopo il maltempo: ecco perché; Consumatori, dopo Harry polizze catastrofali senza una copertura reale dei danni; Slitta al 1° ottobre l’obbligo di polizze catastrofali per le medie imprese; I danni del ciclone Harry senza rimborso. Polizze catastrofali obbligatorie per le imprese: perché dopo il ciclone Harry i rimborsi rischiano di saltareI danni provocati dal ciclone Harry hanno riacceso il confronto sulle polizze catastrofali obbligatorie per le imprese ... fanpage.it Polizze catastrofali per imprese, a rischio i rimborsi dopo il ciclone Harry: ecco perchéLeggi su Sky TG24 l'articolo Polizze catastrofali per imprese, a rischio i rimborsi dopo il ciclone Harry: ecco perché ... tg24.sky.it Il presidente Melluso: “Il sistema delle polizze catastrofali è ancora in una fase sperimentale, utilizzarlo oggi per discriminare tra imprese meritevoli o meno di ristori pubblici è profondamente sbagliato” - facebook.com facebook Consumatori, dopo Harry polizze catastrofali senza una copertura reale dei danni. Assoutenti, serve un confronto tra governo, assicurazioni, imprese e consumatori #ANSA x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.