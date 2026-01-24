Ciclone Harry Cna Calabria | Ora la prova del nove sulle polizze catastrofali

Il Ciclone Harry ha portato alla luce l’importanza delle coperture assicurative contro eventi calamitosi. La Cna Calabria evidenzia come l’obbligo di polizze catastrofali per le imprese rappresenti ora una sfida concreta, testata dall’esperienza reale. Questa fase di verifica sarà determinante per valutare l’efficacia delle misure adottate e il loro impatto sulla tutela delle attività imprenditoriali in situazioni di emergenza.

“L’introduzione dell’obbligo assicurativo contro gli eventi catastrofali per le imprese viene oggi sottoposta alla sua prima, vera verifica sul campo. È il momento della verità: capiremo se questo strumento rappresenterà una reale tutela oppure se rischierà di tradursi, nei fatti, in una tassa.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Milleproroghe, Cna: “Incomprensibile proroga solo ad alcuni settori sulle polizze per rischi catastrofali”La Cna esprime perplessità sulla proroga al 31 marzo dell’obbligo di polizza contro i rischi catastrofali, prevista dal Decreto Milleproroghe, che riguarda solo alcuni settori. Polizze catastrofali, Cna: «Incomprensibile la proroga solo su alcuni settori»Cna Piacenza esprime delusione per la proroga limitata dell’obbligo delle polizze catastrofali a determinati settori. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Ciclone Harry, Cna Calabria: Ora la prova del nove sulle polizze catastrofali; Ciclone Harry, Cna Calabria: la prova del nove sulle polizze catastrofali; Ciclone Harry, Cna Calabria: ora la 'prova del nove' sulle polizze catastrofali per le imprese; Ciclone Harry, si contano i danni del maltempo in Calabria, Sicilia e Sardegna. Salvini: Seguiamo la situazione. Ciclone Harry, Cna Calabria: «ora la ‘prova del nove’ sulle polizze catastrofali per le imprese»Il presidente Giovanni Cugliari lancia l’allarme dopo i danni del ciclone Harry alle imprese : L’obbligo assicurativo contro eventi catastrofali va verificato sul campo. Non possiamo lasciare le azie ... quicosenza.it Agricoltura in crisi dopo il ciclone Harry: l’allarme della CNALa CNA, con un comunicato del 23 gennaio 2026, segnala i gravissimi danni provocati dal ciclone Harry all’agricoltura di Sicilia, Calabria e ... ipsoa.it Lunedì il Consiglio dei Ministri dichiarerà la Stato di emergenza nazionale per i danni del ciclone Harry - facebook.com facebook #Maltempo, #Mattarella a #Palermo si informa sui danni del ciclone Harry x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.