meno incidenti aumentano le telecamere il bilancio di un anno della polizia locale

Nel corso dell'ultimo anno, le polizie locali di Cento e Alto Ferrarese hanno aumentato l’installazione di telecamere, contribuendo a ridurre gli incidenti stradali. Un bilancio che riflette l’impegno delle forze dell’ordine nel migliorare la sicurezza pubblica nella zona. L’iniziativa è stata discussa durante un incontro nella chiesa di San Sebastiano, a Renazzo, evidenziando l’importanza delle tecnologie di sorveglianza per la prevenzione e il controllo del territorio.

Meno incidenti, più telecamere. È Il bilancio emerso dall’attività di un anno degli agenti delle polizie locali di Cento e Alto Ferrarese che si sono riuniti nella chiesa di San Sebastiano, a Renazzo. "Il vostro impegno permette alle nostre comunità di essere più sicure, lavorando in sinergia con forze dell’ordine e associazioni – ha aperto il sindaco Edoardo Accorsi – un lavoro importante quotidiano, complesso, che a volte non viene capito o apprezzato abbastanza. Vi dico che avete la piena fiducia di amministrazioni e comunità". Poi la voce della Provincia. "C’è stato anche un ricambio generazionale e cercheremo di essere pronti alle sfide che si presentano e alla sicurezza partecipata – ha detto Daniele Garuti – l’auspicio è che i cittadini quando vedono una divisa sentano sicurezza e non fastidio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

