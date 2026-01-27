Niccolò Ricci nuovo presidente del Polimoda
Niccolò Ricci è stato nominato nuovo presidente di Polimoda, in seguito alla decisione dell’Assemblea dei Soci presso il campus di Villa Favard a Firenze. Questa nomina segna un passo importante per la scuola, che si prepara ad affrontare nuove sfide nello sviluppo della moda e della formazione professionale.
Niccolò Ricci è il nuovo presidente di Polimoda. La nomina è stata deliberata oggi dall'Assemblea dei Soci, riunitasi presso il campus di Villa Favard a Firenze per la designazione del nuovo consiglio d'amministrazione della scuola.L'incarico, con decorrenza dall'accettazione formale nel corso.
