Niccolò Ricci nuovo presidente del Polimoda

Da firenzetoday.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Niccolò Ricci è stato nominato nuovo presidente di Polimoda, in seguito alla decisione dell’Assemblea dei Soci presso il campus di Villa Favard a Firenze. Questa nomina segna un passo importante per la scuola, che si prepara ad affrontare nuove sfide nello sviluppo della moda e della formazione professionale.

Niccolò Ricci è il nuovo presidente di Polimoda. La nomina è stata deliberata oggi dall’Assemblea dei Soci, riunitasi presso il campus di Villa Favard a Firenze per la designazione del nuovo consiglio d’amministrazione della scuola.L’incarico, con decorrenza dall’accettazione formale nel corso.🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Niccolò Ricci

Invalsi, il presidente Ricci traccia il bilancio del 2025 e annuncia l’arrivo del nuovo sito nel 2026

Nel suo messaggio di fine anno, il Presidente INVALSI Roberto Ricci presenta il bilancio delle attività del 2025, evidenziando i principali risultati delle indagini nazionali e internazionali.

Kast è il nuovo presidente del Cile: i sostenitori del nuovo presidente in festa a Santiago

José Antonio Kast è stato eletto nuovo presidente del Cile, suscitando entusiasmo tra i suoi sostenitori.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Niccolò Ricci

niccolò ricci nuovo presidenteNiccolò Ricci nominato Presidente di PolimodaNiccolò Ricci è il nuovo presidente di Polimoda. La nomina è stata deliberata oggi dall'Assemblea dei Soci, riunitasi presso il campus di Villa Favard a Firenze per la designazione del nuovo Consiglio ... adnkronos.com

niccolò ricci nuovo presidenteNiccolò Ricci è il nuovo presidente di PolimodaNuovo presidente per Polimoda: si tratta di Niccolò Ricci, ceo dell'azienda toscana del lusso Stefano Ricci. Il nuovo presidente di Polimoda, succede ... fashionunited.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.