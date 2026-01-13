Alessandra Ricci, ex amministratrice delegata di Sace, ha recentemente assunto un nuovo ruolo presso Maire Investments, la società di venture capital collegata a Maire Tecnimont. Quest’ultima opera nei settori dell’ingegneria, tecnologia ed energia, con un focus sulla transizione ecologica. La nomina segue un percorso professionale caratterizzato da esperienza nel settore dei crediti e delle assicurazioni per l’export, rafforzando le collaborazioni tra le realtà del comparto industriale e finanziario.

Dopo anni irrequieti in Sace, l’ex amministratrice delegata Alessandra Ricci ha trovato una nuova poltrona: approda a Maire Investments, la società di venture capital che fa capo a Maire Tecnimont, gruppo che si occupa di ingegneria, tecnologia ed energia per la transizione ecologica e che ha sempre vantato un ottimo rapporto proprio con Sace, la controllata del ministero dell’Economia attiva nell’assicurare i crediti delle aziende che esportano. Ricci, 56 anni, sarà la nuova direttrice generale. Dal 2024 aveva attraversato una serie di turbolenze lavorative: nominata dal governo Draghi nel 2022, aveva cercato di prolungare il mandato, poi scaduto nel 2025, avvicinandosi a Forza Italia dopo aver frequentato i salotti del Partito democratico: un riposizionamento infruttuoso, e che era finito nel mirino del ministero dell’Economia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il nuovo incarico per l’ex ad di Sace Alessandra Ricci

Leggi anche: SACE, Marco Antonelli nuovo Chief Human Resources Officer

Leggi anche: Guido d’Arezzo: l’addio di Cinatti. Pronto il nuovo incarico a Pistoia

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

professionecasa Carbonara. Alex Blue · Good Time. NUOVO INCARICO DI VENDITA Zona Famila Carbonara - Bari Via Livatino Stabile recente in classe A 3 Vani rifinito Terrazzino Posto auto Cantina info 0805036989 39297099 - facebook.com facebook