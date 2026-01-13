Il nuovo incarico per l’ex ad di Sace Alessandra Ricci
Alessandra Ricci, ex amministratrice delegata di Sace, ha recentemente assunto un nuovo ruolo presso Maire Investments, la società di venture capital collegata a Maire Tecnimont. Quest’ultima opera nei settori dell’ingegneria, tecnologia ed energia, con un focus sulla transizione ecologica. La nomina segue un percorso professionale caratterizzato da esperienza nel settore dei crediti e delle assicurazioni per l’export, rafforzando le collaborazioni tra le realtà del comparto industriale e finanziario.
Dopo anni irrequieti in Sace, l’ex amministratrice delegata Alessandra Ricci ha trovato una nuova poltrona: approda a Maire Investments, la società di venture capital che fa capo a Maire Tecnimont, gruppo che si occupa di ingegneria, tecnologia ed energia per la transizione ecologica e che ha sempre vantato un ottimo rapporto proprio con Sace, la controllata del ministero dell’Economia attiva nell’assicurare i crediti delle aziende che esportano. Ricci, 56 anni, sarà la nuova direttrice generale. Dal 2024 aveva attraversato una serie di turbolenze lavorative: nominata dal governo Draghi nel 2022, aveva cercato di prolungare il mandato, poi scaduto nel 2025, avvicinandosi a Forza Italia dopo aver frequentato i salotti del Partito democratico: un riposizionamento infruttuoso, e che era finito nel mirino del ministero dell’Economia. 🔗 Leggi su Lettera43.it
