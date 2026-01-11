Novate inaugurata la scuola dell’infanzia ‘Andersen’
Giovedì 8 gennaio è stata inaugurata a Novate la nuova sede della scuola dell’infanzia “Andersen” in via Campo dei Fiori. La struttura offre uno spazio dedicato all’educazione dei bambini, promuovendo un ambiente accogliente e funzionale. L’apertura rappresenta un momento importante per la comunità locale, che potrà contare su un’area pensata per favorire lo sviluppo e il benessere dei più piccoli.
. Taglio del nastro giovedì 8 gennaio, per la scuola dell’infanzia “Andersen” nella nuova sede di via Campo dei Fiori. E’ cominciata così l’attività didattica nella struttura, moderna e funzionale. Il nuovo edificio, con una superficie complessiva di circa 1200 metri quadrati, è stato completamente arredato con dotazioni nuove e . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Leggi anche: Scuola dell’infanzia e primaria: si arricchisce la proposta formativa della scuola Mimosa
Leggi anche: Stromboli verso la secessione, che parte proprio dalla scuola: “94 bambini iscritti alla scuola dell’Infanzia, primaria e media”. Dato in controtendenza
Novate, inaugurata la scuola dell’infanzia ‘Andersen’ - Taglio del nastro giovedì 8 gennaio, per la scuola dell’infanzia “Andersen” nella nuova sede di via ... ilnotiziario.net
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.