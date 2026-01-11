Novate inaugurata la scuola dell’infanzia ‘Andersen’

Giovedì 8 gennaio è stata inaugurata a Novate la nuova sede della scuola dell’infanzia “Andersen” in via Campo dei Fiori. La struttura offre uno spazio dedicato all’educazione dei bambini, promuovendo un ambiente accogliente e funzionale. L’apertura rappresenta un momento importante per la comunità locale, che potrà contare su un’area pensata per favorire lo sviluppo e il benessere dei più piccoli.

