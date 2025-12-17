Prima infanzia il Comune apre le iscrizioni ai servizi convenzionati di asili nido e sezione primavera

Il Comune apre le iscrizioni ai servizi convenzionati di asili nido e sezione primavera per la prima infanzia. Il Sindaco Federico Basile e l’Assessora alle Politiche Sociali e della Salute annunciano l’avvio delle procedure, rafforzando gli interventi dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie, in linea con le normative nazionali.

Il Sindaco Federico Basile e l'Assessora alle Politiche Sociali e della Salute comunicano alla cittadinanza che, nell'ambito delle azioni di potenziamento dei servizi educativi per la prima infanzia e in attuazione degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale (D.Lgs. 652017 – Legge n.

