Pirelli e Sinochem sono ancora lontane dal divorzio

In questo contesto, le trattative tra Pirelli e Sinochem continuano, ma ancora non si sono trovate le condizioni per un divorzio definitivo. Le settimane in corso sono decisive per definire il futuro della joint venture e per chiarire i rapporti tra le parti, che attualmente cercano un accordo che possa soddisfare entrambe le posizioni.

La volontà di divorziare c’è. Ma manca, ancora, la quadra. Sono settimane cruciali per l’uscita dei cinesi di Sinochem, oggi azionisti di maggioranza seppur con le armi spuntate (Sinochem ha da tempo perso il grip su board e assemblea) di Pirelli, dalla Bicocca. Una scelta, come raccontato più volte da questo giornale, quasi obbligata. Entro il mese di marzo, infatti, negli Stati Uniti entrerà in vigore il divieto che impedirà ai produttori di auto non americani di utilizzare tecnologia di società controllate da azionisti cinesi e russi. E il gruppo dei pneumatici italiano, purtroppo, ad oggi rientra nella lista. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Pirelli e Sinochem sono ancora lontane dal divorzio Approfondimenti su Pirelli Sinochem Pirelli, Camfin si sfila dal patto con Sinochem Camfin ha deciso di non rinnovare il patto parasociale con Sinochem relativo a Pirelli. Pirelli tratta con Sinochem per la riduzione della quota al 10 per cento Pirelli e Sinochem hanno ripreso le trattative per la riduzione della quota azionaria di Sinochem al 10 per cento. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Pirelli Sinochem Argomenti discussi: Patto in Pirelli, divorzio tra Camfin (Tronchetti Provera) e i cinesi di Sinochem. Che tornano sotto la lente del golden power; Pirelli, Camfin non rinnova il patto con Sinochem; Pirelli, è rottura anche tra i soci: Camfin rompe il patto con la cinese Sinochem | Quattroruote.it; Camfin non rinnoverà il patto con Sinochem per il controllo di Pirelli. Pirelli, come sgommano le tensioni fra Sinochem e Tronchetti Provera?Sinochem ha proposto di scorporare le attività di Pirelli sugli pneumatici intelligenti in modo da evitare contrasti con la legge americana. startmag.it Patto in Pirelli, divorzio tra Camfin (Tronchetti Provera) e i cinesi di Sinochem. Che tornano sotto la lente del golden powerIl mancato rinnovo del patto parasociale tra la holding italiana e il gruppo di Pechino comporterà adesso una nuova valutazione del governo sul ruolo dei cinesi nella governance. La posizione di Palaz ... milanofinanza.it Pirelli, Sinochem spinge per lo scorporo dei cyber tire. Camfin: “Così non si risolve il nodo Usa” economymagazine.it/pirelli-sinoch… #pirelli #economymag x.com L’andamento dei mercati finanziari di oggi, 27 gennaio 2026: ottimismo in vista dei conti di Apple e Meta; Michael Burry scommette su GameStop; Pirelli boccia la proposta di Sinochem; Mercato auto in Europa, balzo delle ibride; In arrivo i conti di LVMH, manc - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.