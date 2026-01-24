pirelli camfin si sfila dal patto con sinochem

Camfin ha deciso di non rinnovare il patto parasociale con Sinochem relativo a Pirelli. La holding ha comunicato di aver preso atto dell’impossibilità di trovare soluzioni condivise con il partner cinese per adeguare la governance aziendale alle normative statunitensi, necessarie per proseguire nello sviluppo della tecnologia cyber tyre. La decisione segna un cambiamento importante nella gestione della partecipazione in Pirelli.

Camfin non rinnoverà il patto parasociale su Pirelli con i cinesi di Sinochem. Lo annuncia la holding che "ha preso atto dell’impossibilità di individuare con Sinochem, in questa fase, soluzioni per adeguare la governance di Pirelli alle esigenze normative americane per continuare a sviluppare la tecnologia cyber tyre". Il patto tra soci, che scadrà il prossimo 18 maggio, era entrato in vigore tre anni fa, a maggio 2023, ma era stato sottoscritto l’anno precedente da China National Chemical Corporation, China National Tire & Rubber Corporation, Cnrc International Limited, Fourteen Sundew, Marco Polo International Italy, Camfin. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

