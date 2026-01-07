Pirelli tratta con Sinochem per la riduzione della quota al 10 per cento

Pirelli e Sinochem hanno ripreso le trattative per la riduzione della quota azionaria di Sinochem al 10 per cento. Le discussioni, interrotte a metà 2025, riguardano principalmente le questioni legate all’espansione negli Stati Uniti e sono volte a trovare un’intesa che favorisca lo sviluppo delle rispettive strategie aziendali. La situazione si inserisce in un contesto di confronto tra le due aziende, volto a definire un nuovo assetto societario.

Sono riprese le trattative tra Pirelli e Sinochem, che erano state interrotte nella prima metà del 2025 dopo le infruttuose discussioni tra la multinazionale italiana e i principali soci per cercare una soluzione ai problemi che ostacolano l’ espansione negli Stati Uniti. Bloomberg riporta che, tra le diverse opzioni sul tavolo, c’è anche la riduzione dal 34 al 10 per cento della partecipazione di Sinochem in Pirelli. Con questa riduzione Sinochem diventerebbe investitore passivo. La riduzione della partecipazione di Sinochem porterebbe a riclassificare il conglomerato asiatico come investitore passivo e questo risolverebbe l’impasse provocato dalle restrizioni Usa sui componenti tecnologici riconducibili a interessi cinesi. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Pirelli tratta con Sinochem per la riduzione della quota al 10 per cento Leggi anche: Pirelli, Urso: Sinochem? Su strada giusta, governo farà sua parte Leggi anche: Condannata per tratta di persone, riduzione in schiavitù e sfruttamento della prostituzione: faceva la badante in Umbria La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Pirelli, il governo italiano valuta il congelamento dei diritti di voto di Sinochem con golden power; Pirelli e Sinochem trattano, sul tavolo anche opzione discesa al 10%; Pirelli, il 34% delle azioni sono controllate da Sinochem, il governo valuta il congelamento dei diritti di voto per tutelare il mercato Usa. Pirelli tratta con Sinochem per la riduzione della quota al 10%: così sbloccherebbe lo stallo sul mercato Usa - L’alternativa sarebbe la cessione totale del pacchetto azionario, ora del 34%, in mano ai cinesi. milanofinanza.it

