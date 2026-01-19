Vento forte a Firenze e provincia | codice giallo prorogato a tutta la giornata di martedì 20

Il codice giallo per vento forte a Firenze e provincia è stato prorogato di 24 ore, rimanendo in vigore fino alla fine di martedì 20 gennaio 2026. La misura, valida dalle 13 di oggi, mira a monitorare le condizioni meteorologiche e garantire la sicurezza della popolazione. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti delle autorità locali e di adottare le precauzioni necessarie durante questa giornata.

FIRENZE – E’ stato prorogato di ventiquattr’ore il codice giallo per rischio vento forte a Firenze che scatterà alle 13 di oggi, 19 gennaio 2026. E’ quanto si legge nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità emesso dal Centro funzionale regionale per la zona che comprende anche il Comune di Firenze (oltre a quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa). L’allerta terminerà alle 24 di martedì 20 gennaio.In Toscana sono previsti oggi e domani, martedì 20 gennaio, venti di Grecale con raffiche fino a 60-70 kmh su costa, rilievi e Arcipelago, fino a 40-60 kmh sulle pianure settentrionali. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di criticità con codice giallo per vento, valido a partire dalle ore 13 di lunedì 19 gennaio. L’allerta riguarda le pianure centro-settentrionali della regione, tra cui l’area fiorentina, il bacino Bisenzio-Ombrone pistoiese e il Valdarno inferiore. Si raccomanda di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di adottare le necessarie precauzioni per garantire la sicurezza.

