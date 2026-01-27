La Procura di Avellino svolge un ruolo chiave per la legalità e la sicurezza locale. Picone, rappresentante degli Amici della Polizia, esprime apprezzamento per l’impegno del Procuratore Domenico Airoma nel rafforzare il sistema giudiziario. La professionalità dimostrata contribuisce a mantenere un contesto di legalità, fondamentale per il contrasto a ogni forma di criminalità e per la tutela della comunità.

Tempo di lettura: 2 minuti “Ci congratuliamo con il Procuratore della Repubblica, Domenico Airoma, per il nuovo prestigioso incarico ricevuto al servizio della giustizia, presso il Tribunale di Napoli Nord, ed esprimiamo apprezzamento per il lavoro svolto ad Avellino, con grande professionalità. Al Procuratore aggiunto Francesco Raffaele, facente funzione per la sede del capoluogo irpino, vadano i nostri auguri di buon lavoro”. Così Massimo Picone, presidente provinciale e neosegretario nazionale vicario dell’associazione Amici della Polizia. “Per la comunità locale – ha proseguito il dirigente del sodalizio – gli avvicendamenti al vertice delle istituzioni costituiscono sempre un passaggio delicato e importante. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Picone (Amici della Polizia): “Procura di Avellino punto fermo per legalità e sicurezza”

Approfondimenti su Procura Avellino

La fiducia nella Procura di Avellino, guidata da Raffaele, si rafforza grazie al lavoro professionale e all’impegno del Procuratore Domenico Airoma, recentemente nominato al Tribunale di Napoli Nord.

Le organizzazioni sindacali e associative della Polizia di Avellino, tra cui Lisipo, Amici della Polizia e la Federazione Sicurezza e Difesa, riflettono sull’anno passato, evidenziando l’impegno costante per garantire la sicurezza dei cittadini e tutelare la dignità degli operatori.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Procura Avellino

Argomenti discussi: Amici della Polizia: nomina di prestigio per l'irpino Massimo Picone; Amici della Polizia, Picone: Apprezziamo lavoro svolto da Airoma; Amici della Polizia, Picone: Apprezziamo lavoro svolto da Airoma; Avellino, assalto ad un tir in A16: paura in autostrada.

Amici della Polizia: sicurezza al centroIn particolare, la guida degli uffici di Piazzale De Marsico non solo rappresenta un riconoscimento significativo per i magistrati investiti, ma è un impegno fondamentale per la vivibilità di un ... irpinia24.it

Amici della Polizia: l’irpino Massimo Picone nominato segretario nazionale vicario dell’associazioneIl presidente nazionale dell’associazione Amici della Polizia, Anna Paternostro, ha conferito a Massimo Picone, ieri mattina, presso la sede legale del sodalizio a Mercogliano, in provincia di Avellin ... irpinianews.it

Amici della Polizia: nomina di prestigio per l'irpino Massimo Picone #Avellino - facebook.com facebook