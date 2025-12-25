Spalletti fa piazza pulita in quattro via dalla Juventus

Luciano Spalletti è pronto a fare a meno di diversi giocatori della Juve attuale: se rimarrà alla guida dei bianconeri in quattro faranno le valigie. Luciano Spalletti sta cercando di rimettere in piedi la Juventus. Un’impresa non facile, dato che i bianconeri arrivano da stagioni piuttosto complicate e sembra abbiano perso quell’abitudine a vincere che . 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche: Spalletti non fa più sconti: in tre fuori dalla Juventus

Leggi anche: Juventus Next Gen, quattro giovani convocati da Spalletti per Juve Udinese: chi sale dalla Seconda squadra per la Coppa Italia. I nomi

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Elimoghale in prima squadra: si è allenato agli ordini di Spalletti - facebook.com facebook

Novità sul mercato #Juve L’ha detto direttamente #Spalletti x.com