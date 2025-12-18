Perché Matteo Salvini è stato assolto nel processo Open Arms | tutte le tappe del caso

Il caso Open Arms si è concluso con la conferma definitiva dell’assoluzione di Matteo Salvini, sancita dalla sentenza della Cassazione. Dopo un lungo iter giudiziario, le tappe del procedimento si sono chiuse, evidenziando un esito favorevole all’ex ministro dell’Interno. Questa decisione rappresenta un capitolo importante nella vicenda, segnando la fine di una lunga battaglia legale e sottolineando l’esito positivo per Salvini nel contesto giudiziario italiano.

Si è chiuso il caso giudiziario del processo Open Arms. Con la sentenza della Cassazione, è stata confermata definitivamente l'assoluzione di Matteo Salvini. In attesa delle motivazioni ufficiali della Corte, ecco quali sono stati tutti i passaggi fondamentali della vicenda.

