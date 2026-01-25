Crollo Casoria l’assessore Zabatta | Dalla Regione sostegno ai cittadini

Dopo il crollo a Casoria, l’assessore Zabatta ha annunciato il sostegno della Regione. Sono previste misure economiche per il Comune, la distribuzione di generi di prima necessità e il supporto idrico tramite autobotti. Sul luogo sono ancora presenti 85 operatori tra volontari e personale tecnico, per garantire assistenza e interventi tempestivi in questa situazione di emergenza.

Tempo di lettura: < 1 minuto "Una misura di sostegno economico al Comune di Casoria per garantire la sistemazione degli sfollati, la distribuzione di generi di prima necessità – abbigliamento, prodotti per l'igiene personale e intimo – alle persone sgomberate, due autobotti ancora presenti per la fornitura di acqua, qualora dovessero rendersi necessari nuovi interventi tecnici con conseguente interruzione idrica, 85 operatori ancora sul posto tra volontari della Protezione civile della Regione e personale della SMA Campania". L'assessora alla Protezione civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, illustra così gli interventi che la Regione Campania sta garantendo ai cittadini di Casoria a supporto del Comune.

