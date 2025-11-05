Latina perseguita la donna nonostante il divieto | ai domiciliari con il braccialetto elettronico

Latina, 5 novembre 2025 – Nei giorni scorsi, la polizia di Stato d Latina ha dato esecuzione a due misure cautelari nell’ambito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Latina, a testimonianza del costante impegno della polizia nella tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Nel primo caso, gli agenti della mobile hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare nei confronti di un uomo già sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa. L’indagato, nonostante le prescrizioni imposte, aveva più volte violato le disposizioni del provvedimento, recandosi in luoghi frequentati dalla donna e ponendo in essere condotte ritenute idonee a generare timore. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it