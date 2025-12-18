Juve Roma Spalletti ridisegna la difesa | prende quota questa idea Tutte le soluzioni vagliate dal tecnico

In vista dello scontro diretto tra Juve e Roma, Spalletti sta valutando diverse opzioni per rinforzare la linea difensiva. La sua strategia mira a trovare l’equilibrio perfetto tra solidità e reattività, considerando varie soluzioni che possano adattarsi alle esigenze della squadra. La decisione finale potrebbe essere determinante per l’esito della partita e per le ambizioni di entrambe le formazioni in questa fase cruciale della stagione.

per lo scontro diretto. Il dilemma principale che agita i pensieri di  Luciano Spalletti  in vista della Roma, scrive il Corriere dello Sport, riguarda il recupero di  Gleison Bremer. Il centrale brasiliano ha riassaporato il campo solo nel finale della sfida contro il Bologna, mettendo fine a un’assenza di  due mesi e mezzo  dovuta all’intervento al menisco. Sebbene vederlo titolare sia la soluzione  più logica  per blindare il reparto, la parola d’ordine alla Continassa è  prudenza estrema: nessuno vuole rischiare una ricaduta, data l’importanza vitale del giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

