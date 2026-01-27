Periši? spinge per il ritorno | Inter pronta all’affondo

L’Inter valuta il possibile ritorno di Ivan Periši? nelle ultime ore di mercato. La società nerazzurra mostra apertura a una trattativa finalizzata a rafforzare la rosa, con l’obiettivo di concludere l’operazione in tempi stretti. La volontà di tutte le parti coinvolte sembra convergere sulla possibilità di un ritorno che potrebbe essere determinante per la squadra.

van Periši? spinge, l’Inter ascolta. E rilancia. Negli ultimi giorni di mercato prende corpo l’ipotesi ritorno in nerazzurro di Ivan Periši?, con una volontà chiara da entrambe le parti di provare a chiudere l’operazione sul filo di lana. L’Inter vede nel croato un profilo immediatamente utile: esperienza, duttilità e capacità di coprire più ruoli nello scacchiere di Cristian Chivu. Un’operazione da ultimi giorni, in stile colpo al gong, come già avvenuto in estate con l’arrivo di Manuel Akanji. Il nodo resta il PSV Eindhoven. Il club olandese non è orientato a privarsi dell’esterno, ma la sfida imminente contro il Bayern Monaco potrebbe rivelarsi decisiva anche sul piano delle scelte di mercato.🔗 Leggi su Forzainter.eu

La trattativa tra Ivan Perisic e l'Inter attraversa una fase di stallo, con l'esterno croato desideroso di tornare in nerazzurro.

Ivan Perisic potrebbe tornare all’Inter, secondo alcune indiscrezioni di mercato.

Argomenti discussi: L'Inter lavora al ritorno di Perisic, Chivu in pressing: il muro del PSV e il fattore Champions, cosa serve per il ritorno in nerazzurro; Perisic furioso con il PSV: il croato spinge per l'Inter, svelato il messaggio mandato al club olandese; Il Brasiliano al besiktas? Si spinge per Perisic dopo la bocciatura di Luis Henrique; Jakirovic, l’Inter e il like di Perisic.

Inter valuta il ritorno di Periši? dal PSV per la fasciaL'Inter valuta il ritorno di Ivan Periši? dal PSV, possibile rinforzo per la fascia sinistra richiesta da Chivu. europacalcio.it

