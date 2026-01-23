Perisic Inter il croato spinge forte verso il ritorno | il piano per la Last Dance Bayern Monaco alleato dei nerazzurri?

Ivan Perisic potrebbe tornare all’Inter, secondo alcune indiscrezioni di mercato. Il calciatore croato, attualmente al Bayern Monaco, sembra spingere per un ritorno ai nerazzurri, aprendo nuove possibilità per le trattative. La situazione resta in evoluzione e il mercato offre molte opzioni, rendendo possibile un ritorno di Perisic in maglia interista in un futuro prossimo.

