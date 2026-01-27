Perisic accordo totale con l’Inter | giovedì il giorno del contatto con il PSV E non si esclude che…

Ivan Perisic ha trovato l’accordo con l’Inter per tornare in nerazzurro. Giovedì il calciatore e il club si incontreranno con il PSV, ma tutto dipende dall’esito della partita di Champions League. Se il PSV viene eliminato, la trattativa potrebbe sbloccarsi subito.

Inter News 24 Perisic ha trovato l’accordo per il ritorno in nerazzurro: da giovedì, in caso di eliminazione del PSV dalla Champions League, trattativa nel vivo. Il mercato dell’Inter entra nella sua fase più calda, quella dei verdetti definitivi e delle grandi manovre last-minute. Come riportato da Luca Marchetti su Sky Sport, la dirigenza nerazzurra sta lavorando su un triplo binario che coinvolge ritorni romantici, cessioni eccellenti e giovani talenti in cerca di spazio. Con la squadra di Cristian Chivu saldamente a 52 punti, ogni mossa è calibrata per non alterare l’equilibrio di uno spogliatoio perfetto. 🔗 Leggi su Internews24.com

Il tecnico del PSV ha dichiarato di non essere in discussione e di rimanere nel club, smentendo le voci di un possibile ritorno all’Inter.

Inter-Perisic, è raggiunto un accordo, ma il PSV si oppone alla cessione.

