Inter-Perisic c' è l' accordo ma il Psv fa muro Ed ecco perché i nerazzurri tiferanno Bayern!

Inter-Perisic, è raggiunto un accordo, ma il PSV si oppone alla cessione. La società olandese desidera trattenere l’esterno, che tuttavia manifesta interesse per un trasferimento. Se il PSV dovesse essere eliminato dalla Champions League, potrebbero emergere nuove possibilità di negoziazione. Fino ad allora, i nerazzurri sperano in un esito favorevole, tifando anche Bayern in attesa di sviluppi.

Ivan Perisic continua a mandare messaggi d'amore all'Inter. Sì, tornerebbe volentieri, ma su questo non c'era alcun dubbio. Del resto, non capita poi molto spesso un'occasione così a 37 anni. Il problema, più che altro, è rappresentato dalla volontà del Psv Eindhoven. Che non intende cedere l'esterno croato prima dei playoff di Champions League, e pure dopo eviterebbe volentieri l'addio. Ma la volontà del giocatore pesa parecchio. Ed è chiarissima: Perisic vuole l'Inter. Vuole tornare. Vuole rivivere persone e luoghi che si era goduto fino all'estate del 2022, prima di salutare a zero per accasarsi al Tottenham. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Perisic Inter, il tecnico del PSV gela i nerazzurri: «C’è agitazione, ma non per me. Resterà qui con noi»Il tecnico del PSV ha dichiarato di non essere in discussione e di rimanere nel club, smentendo le voci di un possibile ritorno all’Inter.

Perisic Inter, stallo “alla croata” per l’esterno: lui spinge per il ritorno, ma il PSV non è d’accordo! La situazioneLa trattativa tra Ivan Perisic e l'Inter attraversa una fase di stallo, con l'esterno croato desideroso di tornare in nerazzurro.

