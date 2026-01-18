Perisic Inter il tecnico del PSV gela i nerazzurri | C’è agitazione ma non per me Resterà qui con noi

Il tecnico del PSV ha dichiarato di non essere in discussione e di rimanere nel club, smentendo le voci di un possibile ritorno all’Inter. Ha inoltre sottolineato che, sebbene ci siano tensioni, queste non riguardano direttamente la sua posizione. La sua presa di posizione chiarisce la situazione e mette fine a speculazioni sul futuro, offrendo una visione stabile e rassicurante per entrambe le parti.

Inter News 24 Perisic Inter, il tecnico del PSV spegne con decisione le voci di mercato sul ritorno all’Inter: le sue parole. Il futuro di Ivan Perisic continua a far discutere gli addetti ai lavori, ma in casa PSV la posizione della guida tecnica è granitica. Nonostante le indiscrezioni che vorrebbero il croato lontano dall’Olanda e vicino a un ritorno all’ Inter, l’allenatore Peter Bosz ha voluto fare chiarezza durante l’ultimo intervento pubblico, minimizzando la portata delle voci di mercato. Il tecnico ha infatti dichiarato con estrema fermezza: « È una situazione sicuramente fuori dal mio controllo, ma parto dal presupposto che resterà». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Perisic Inter, il tecnico del PSV gela i nerazzurri: «C’è agitazione, ma non per me. Resterà qui con noi» Leggi anche: Mercato Inter, Romano parla così del ritorno di Perisic: «I nerazzurri hanno parlato col PSV, ecco la risposta del club olandese» Leggi anche: Muharemovic gela l’Inter: «Ho firmato con il Sassuolo, ma sogno di giocare qui» Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. FCIN1908 / Esterno, valutato anche Perisic: no Psv. Altri tre nomi ma l’Inter cerca…; Inter, l'idea Perisic non decolla: ecco perché il croato non tornerà in nerazzurro; Perisic può tornare all'Inter? L’idea per sostituire Dumfries e la risposta del PSV; Perisic tornerebbe all'Inter: la verità sull'affare e la posizione del PSV Eindhoven. Inter-Perisic, Romano fa il punto sulla trattativa: “La posizione del PSV è chiara” - Fabrizio Romano ha dato nuovi aggiornamenti sulla trattativa portata avanti dall'Inter per riportare Ivan Perisic in nerazzurro. spaziointer.it

Calciomercato Inter news/ Ivan Perisic, il ritorno è possibile? Il croato ci sta! (oggi 17 gennaio 2026) - Calciomercato Inter news oggi 17 gennaio 2026: Ivan Perisic potrebbe tornare in nerazzurro, l’ostacolo è il Psv Eindhoven ma il croato è d'accordo. ilsussidiario.net

Perisic Inter, l’esterno croato torna in nerazzurro? Aggiornamenti importanti di questi giorni di calciomercato, cosa può accadere - Aggiornamenti importanti di questi giorni di calciomercato, cosa può accadere Le luci di San Siro non si sono spente subito dopo il triplice fischi ... calcionews24.com

Perisic nel mirino dell'Inter, ma intanto è decisivo con il PSV: oggi a segno contro il Sittard x.com

Inter, ecco quando può sbloccarsi Perisic! E i tifosi sognano: Oaktree vuole colpo clamoroso - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.