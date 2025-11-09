Scherma Brindisi in festa | Vera Perini trionfa nella spada femminile Under 23 Argento a Maccagno bronzo per Caforio e Siletti
La giovane azzurra conquista la tappa italiana del Circuito Europeo Under 23 di spada, valida anche per la Coppa del Mediterraneo 2025. Sul podio tutte italiane. L’Italia domina in casa nella tappa brindisina del Circuito Europeo Under 23 di spada femminile, valida anche per la Coppa del Mediterraneo 2025. Al Pala Pentassuglia, la protagonista assoluta è Vera Perini, che si aggiudica il titolo dopo una finale combattuta contro Carola Maccagno, superata 15-13. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
