Trovato morto e con una ferita alla testa con lui una donna in ipotermia | omicidio o incidente? Mistero ad Arnasco

Un mistero avvolge Arnasco, nell’entroterra di Savona, dove questa mattina è stato rinvenuto il corpo di un uomo con una ferita alla testa e una donna in ipotermia accanto. Si indaga per chiarire se si tratti di un omicidio o di un incidente, lasciando la comunità nel dubbio. La scena e le circostanze sollevano numerosi quesiti, mentre le autorità cercano di fare luce sulla vicenda.

