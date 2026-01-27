anziana in fin di vita arrestata la badante per tentato omicidio

In questa vicenda, una badante è stata arrestata per tentato omicidio di un’anziana di 83 anni a Pergola. La donna si trova ora in ospedale, mentre le autorità indagano sulle cause del tentato gesto violento. La dinamica dell’episodio è ancora in fase di chiarimento, con conseguenze che coinvolgono familiari e servizi sociali.

Pergola (Pesaro Urbino), 27 gennaio 2026 – Badante arrestata per tentato omicidio. Un’83enne di Pergola lotta tra la vita e la morte. L’anziana che assisteva, 83 anni, è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale regionale di Torrette di Ancona dopo un grave trauma alla testa, ritenuto compatibile con un colpo inferto con un corpo contundente. È morto Franco, il malato di tumore lasciato a terra in Pronto soccorso: la foto della vergogna a Senigallia La prima ricostruzione di una caduta non convince. Il dramma si è consumato lunedì mattina in un’abitazione di Pergola, in Largo Lucania. Secondo la prima ricostruzione, la badante avrebbe trovato l’anziana ferita alla testa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

