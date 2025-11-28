Lavori impattanti alla rete idrica interruzione della viabilità in via Orsoleto

A partire dalle ore 7 di lunedì, 1° dicembre, fino a giovedì 4 dicembre, via Orsoleto verrà interrotta all’altezza dell’incrocio con via Longastrino per un intervento su una condotta idrica di primaria importanza per la distribuzione dell’acqua alla città. Hera è consapevole dei possibili disagi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

