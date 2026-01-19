Guasto alla rete interruzione dell’erogazione idrica | i Comuni coinvolti

Alto Calore Servizi ha annunciato un’interruzione dell’erogazione idrica a causa di una rottura di una condotta adduttrice. La sospensione riguarda diversi Comuni, tra cui Grottaminarda, Bonito, Apice, Sant’Arcangelo Trimonte, Pietrelcina, Pesco Sannita, Pago Veiano, Reino, Campolattaro, Pontelandolfo, Fragento, Monforte, Casalduni e STIR di Casalduni. I tecnici sono al lavoro per riparare il guasto

Tempo di lettura: < 1 minuto Alto Calore Servizi comunica che a causa della rottura di una condotta adduttrice DN 500, è stata sospesa l'erogazione idrica ai serbatoi dei seguenti Comuni: Grottaminarda (Serbatoio Pensile) Bonito Apice Sant'Arcangelo Trimonte Pietrelcina Pesco Sannita Pago Veiano Reino Campolattaro Pontelandolfo Fragento Monforte Casalduni STIR di Casalduni I tecnici sono già al lavoro per la riparazione del guasto. Il ripristino della portata avverrà non appena completato l'intervento. Inoltre, per garantire un corretto approvvigionamento nella giornata di domani, potrebbe rendersi necessaria la sospensione dell'erogazione dalle ore 22:00 di oggi fino alle ore 6:00 di domani, 20 gennaio, con riapertura graduale del servizio.

