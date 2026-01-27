Perché il Giorno della Memoria più che il passato riguarda il futuro

Il Giorno della Memoria, istituito nel 2000 in Italia, rappresenta un momento di riflessione sul passato per promuovere il rispetto e la memoria delle vittime. È un’occasione per ricordare eventi storici fondamentali e sensibilizzare le future generazioni, mantenendo vivo il patrimonio di memoria collettiva. L’obiettivo è valorizzare la memoria come strumento di comprensione e prevenzione.

Il Giorno della Memoria fu istituito in Italia nell'anno 2000, dopo un dibattito intenso su quale esattamente fosse la data in cui farlo cadere. Fu proposto il 16 ottobre, il giorno del 1943 in cui i nazisti compirono il rastrellamento del ghetto di Roma; altri avanzarono il 5 maggio, data della liberazione del campo di Mauthausen, dov'erano segregati tanti deportati politici italiani; altri ancora il 27 gennaio, la data puoi prescelta, ovvero il giorno in cui le truppe dell'Armata Rossa sovietica liberarono Auschwitz, il lager diventato negli anni simbolo della tragedia universale degli ebrei in Europa.

