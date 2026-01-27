pensioni i nuovi requisiti di uscita del 2027 rischiano di produrre 55 mila esodati

Le modifiche ai requisiti di accesso alle pensioni nel 2027 potrebbero interessare circa 55.000 persone considerate esodati. Con l’aggiornamento delle soglie in relazione all’aumento dell’aspettativa di vita, è importante conoscere le nuove norme e le eventuali conseguenze per i lavoratori coinvolti. Questo approfondimento fornisce una panoramica chiara e obiettiva sulle recenti novità legislative.

Il tema delle pensioni e dei nuovi esodati torna di stretta attualità dopo la pubblicazione delle ultime proiezioni sull’adeguamento dei requisiti anagrafici alla speranza di vita. Un’analisi dettagliata è stata elaborata dall’Osservatorio previdenza della Cgil nazionale e indica che, a partire dal 1° gennaio 2027, oltre 55 mila lavoratori rischiano di trovarsi in una condizione di fragilità economica e previdenziale. Si tratta di soggetti che hanno già cessato il rapporto di lavoro aderendo a strumenti di accompagnamento alla pensione, confidando in un quadro normativo che allora appariva stabile. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Approfondimenti su Pensioni Esodati

Pensioni, cosa cambia con la manovra dal 2026-2027: l’età di uscita è destinata a salire di 3 mesi

Ultime notizie su Pensioni Esodati

