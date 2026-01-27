La questione delle pensioni italiani coinvolge circa 55.000 lavoratori che rischiano di trovarsi senza reddito né assegno. L’allarme della Cgil evidenzia le difficoltà di un sistema ancora delicato, con esodati in attesa di soluzioni definitive. È importante monitorare gli sviluppi per comprendere le possibili azioni di tutela e tutela dei diritti di chi si trova in questa situazione.

L’allarme della Cgil è netto: circa 55mila lavoratori rischiano di scivolare in un limbo senza reddito né pensione. Si tratta di persone che hanno aderito a piani di uscita anticipata (come isopensione, contratti di espansione e fondi di solidarietà) basandosi su regole che ora stanno cambiando. Senza un intervento immediato, migliaia di persone si ritroveranno prive di assegno e di copertura contributiva proprio a un passo dal traguardo. La trappola dei requisiti Il meccanismo che sposta l'asticella della pensione si sta velocizzando drasticamente. Secondo i nuovi calcoli, l'accesso alla vecchiaia aumenterà di un mese nel 2027, di altri due mesi nel 2028 e di ulteriori tre mesi dal 2029, portando l'età pensionabile a 67 anni e sei mesi. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Pensioni, l'incubo esodati è tornato: 55mila italiani senza soldi né assegno. Ecco chi rischia il «vuoto» totale

La Cgil avverte di un possibile incremento di circa 55.

La questione degli esodati resta centrale nel sistema pensionistico italiano.

La Cgil lancia l'allarme pensioni, rischio 55mila nuovi esodatiL'effetto concreto è quello di dover inseguire requisiti pensionistici che continuano a spostarsi in avanti, con una nuova platea di esodati. Lo sottolinea la Cgil in uno studio spiegando che saranno ...

Pensioni, l'allarme Cgil: rischio di 55mila esodati dal 2027L'aumento automatico dei requisiti alla speranza di vita lascia senza reddito né pensioni migliaia di lavoratori che hanno già scelto scivoli aziendali ...

