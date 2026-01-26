La Cgil avverte di un possibile incremento di circa 55.000 esodati a partire dal 2027, a causa dell’aumento dei requisiti per l’accesso alle pensioni. Questa modifica normativa potrebbe colpire numerosi lavoratori, che si trovano a rischio di perdere i benefici previdenziali senza aver completato il percorso di pensionamento. È importante monitorare gli sviluppi e valutare eventuali misure di tutela per evitare nuove criticità nel sistema pensionistico.

C’è il rischio di ritrovarsi 55mila nuovi esodati per l’aumento dei requisiti delle pensioni dal 2027. Questo quanto emerge dall’ultima analisi dell’ Osservatorio previdenza della Cgil nazionale che tiene conto delle modifiche introdotte dall’ultima legge di Bilancio e dall’aggiornamento del rapporto sulle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario del ministero dell’Economia. Recente anche l’analisi dell’Osservatorio sul monitoraggio sui flussi di pensionamento dell’Inps. Oltre 55mila lavoratrici e lavoratori – viene spiegato – che negli ultimi anni hanno aderito a misure di uscita anticipata dal lavoro rischiano a partire dal primo gennaio 2027 “di ritrovarsi senza reddito e senza contribuzione a causa dell’adeguamento automatico alla speranza di vita. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pensioni, Cgil: “Rischio 55mila nuovi esodati”

Approfondimenti su pensioni cgil

L'attenzione sulle condizioni economiche degli anziani si intensifica, con lo Spi Cgil di Forlì-Cesena che lancia l'allarme: le pensioni attuali non sono più sufficienti.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Pensioni: Cgil, rischio 55mila nuovi esodati con aumento requisiti da 2027(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 gen - Oltre 55 mila lavoratrici e lavoratori che negli ultimi anni hanno aderito a misure di uscita anticipata ... ilsole24ore.com

Pensioni, l’allarme Cgil: rischio di 55mila esodati dal 2027L’aumento automatico dei requisiti alla speranza di vita lascia senza reddito né pensioni migliaia di lavoratori che hanno già scelto scivoli aziendali ... repubblica.it

Secondo il rapporto Ires Cgil le retribuzioni da lavoro dipendente e le pensioni sono salite, ma non tanto da compensare l’inflazione. La spesa alimentare è aumentata del 23%. Luca Chierici della segreteria: “Servono politiche fiscali serie” - facebook.com facebook

PENSIONI: CGIL, DA 2040 44 ANNI DI CONTRIBUTI Altro che superamento della Fornero cgil.it/ufficio-stampa… @cgilnazionale @ERCGIL @RosyMoon2024 @PinelliFederica x.com