Pensioni arriva una nuova beffa | spuntano altri 55mila esodati

La questione degli esodati resta centrale nel sistema pensionistico italiano. Con l’ultima novità, si prevede che circa 55.000 lavoratori possano trovarsi senza reddito, pensione e contribuzione. È importante seguire gli sviluppi e comprendere le implicazioni di questa situazione per chi si trova vicino alla pensione. In questo contesto, un’informazione chiara e accurata è essenziale per affrontare eventuali criticità.

Ritornano gli esodati. In forma diversa, ma anche stavolta decine di migliaia di lavoratori rischiano di ritrovarsi senza reddito, senza pensione e senza contribuzione. Il problema nasce dall'aumento dei requisiti per l'età pensionabile. Come denuncia l'analisi dell'Osservatorio previdenza della Cgil, oltre 55mila lavoratori e lavoratrici che hanno aderito alle misure di uscita anticipata rischiano una vera e propria beffa dall'1 gennaio del 2027. Con accordi presi in passato e che verrebbero modificati a causa dell'adeguamento automatico alla speranza della vita. Con le modifiche introdotte dall'ultima Manovra e l'aggiornamento del Mef sul sistema pensionistico cambiano i requisiti.

