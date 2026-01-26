Pensioni allarme Cgil | con l' aumento dei requisiti 55 mila nuovi esodati Mozione Pd M5S e Avs contro l' uscita a 67 anni e mezzo

L’allarme della Cgil segnala l’aggravarsi delle condizioni dei lavoratori, con circa 55 mila nuovi esodati a causa dell’aumento dei requisiti pensionistici. In risposta, il Pd, M5S e Avs hanno presentato una mozione per bloccare l’uscita a 67 anni e mezzo, chiedendo di eliminare il meccanismo di adeguamento automatico all’aspettativa di vita. La questione rimane centrale nel dibattito sulle pensioni in Italia.

Una mozione unitaria delle opposizioni - Pd, M5s e Avs - per fermare l'incremento dei requisiti anagrafici richiesti per accedere al trattamento pensionistico. Il documento, che porta la prima firma della capogruppo dem Chiara Braga, è stato sottoscritto anche da M5s e Avs. Nel testo si impegna il governo di «rivedere, sin dal primo provvedimento utile, la decisione di incrementare i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione e a eliminarne il meccanismo di revisione periodica, abolendo immediatamente il meccanismo automatico di adeguamento all'aspettativa di vita, escludendo altresì ogni ulteriore iniziativa volta a prolungare il già improprio strumento delle finestre di uscita». 

Pensioni: Scotto, 'bene mozione unitaria Pd-M5S-Avs, bloccare aumento età' L'intesa tra Pd, M5S e Avs sulle pensioni rappresenta un passo importante. Pensioni: Braga, 'mozione Pd con M5S e Avs, governo ha tradito elettori' Il governo ha adottato misure sulle pensioni che hanno suscitato numerose critiche, accusato di aver tradito le aspettative degli elettori.

Pensioni, allarme CGIL: Nel 2040 serviranno 44 anni di contributi. Il Governo fa cassa; Focus sulle pensioni. Come cambiano le regole per uscire dal lavoro; Allarme della Cgil: Povertà e disuguaglianze, Emilia Romagna non è più un'isola felice; Cgil, dal 2040 ci vorranno 44 anni di lavoro per la pensione anticipata. Pensioni, l'allarme Cgil: rischio di 55mila esodati dal 2027L'aumento automatico dei requisiti alla speranza di vita lascia senza reddito né pensioni migliaia di lavoratori che hanno già scelto scivoli aziendali. Cgil, con l'aumento dei requisiti per la pensione rischio 55mila nuovi esodatiL'effetto concreto è quello di dover inseguire requisiti pensionistici che continuano a spostarsi in avanti, con una nuova platea di esodati. Lo sottolinea la Cgil in uno studio spiegando che saranno ... Commercio: è allarme chiusure per i negozi medio piccoli, tra il 2011 e il 2025 sono scomparsi 103 mila esercizi. Confesercenti pubblica i risultati di un rapporto sullo stato del commercio, i piccoli chiudono ma aumenta la superficie commerciale complessiv

