Toscana | Allerta Meteo GIALLA per pioggia vento e mareggiata tra martedì 28 e mercoledì 29 gennaio

La Toscana è interessata da un’allerta meteo di colore giallo, valida tra martedì 28 e mercoledì 29 gennaio. Il Centro Funzionale Regionale ha segnalato possibili fenomeni di pioggia, vento e mareggiata, prevedendo condizioni di criticità moderata. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle persone e delle attività sul territorio regionale.

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: Toscana, 27 gennaio 2026 – Il Centro Funzionale Regionale della Toscana ha emesso una valutazione di criticità di colore GIALLO valida per gran parte del territorio regionale da martedì 27 a mercoledì 28 gennaio 2026, in relazione a fenomeni meteo attesi nel corso delle prossime ore. Precipitazioni e temporali sparsi. Una nuova perturbazione in transito determinerà un graduale aumento della nuvolosità e precipitazioni, inizialmente sparse sulle zone occidentali della Toscana, in estensione al resto della regione nel corso della notte di martedì. I cumulati medi attesi saranno generalmente contenuti, con valori più significativi sui rilievi della Garfagnana e Lunigiana. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it © Retemeteoamatori.it - Toscana: Allerta Meteo GIALLA per pioggia, vento e mareggiata tra martedì 28 e mercoledì 29 gennaio Approfondimenti su Toscana Allerta Previsioni meteo Livorno: allerta gialla per rischio idrogeologico, vento e mareggiate mercoledì 28 gennaio Le previsioni meteo per Livorno segnalano un'allerta gialla a causa di rischio idrogeologico, vento e mareggiate, prevista per mercoledì 28 gennaio. Previsioni meteo Toscana: tornano pioggia forte, vento e mareggiate, è allerta gialla La Toscana si prepara a condizioni meteorologiche avverse con pioggia intensa, vento forte e mareggiate. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Toscana Allerta Argomenti discussi: Temperature giù in Toscana, torna la neve. E scatta l’allerta gialla per il vento; Allerta meteo gialla in Toscana: vento forte di Grecale a corollario mare agitato e neve in Appennino; Estesa a martedì 20 l'allerta di codice giallo per vento su pianure centro-settentrionali della Toscana; 27-28 gennaio 2026, allerta meteo codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico reticolo minore. Previsioni meteo Toscana: tornano pioggia forte, vento e mareggiate, è allerta giallaPerturbazione attraversa la regione a partire dalla notte tra martedì 27 e mercoledì 28 gennaio. Possibili temporali anche di notevole intensità. Mareggiate sulle coste ... lanazione.it Maltempo, allerta gialla in ToscanaAllerta gialla per il maltempo in Toscana. Secondo quanto rendo noto sui social il governatore Eugnio Giani, la sala operativa della protezione civile toscana ha emesso codice giallo dalle 20 di oggi ... ansa.it Allerta meteo della Protezione Civile dell'Emilia Romagna per la giornata di domani, ecco il testo del comunicato "Valida dalle 00:00 del 28 gennaio 2026 fino alle 00:00 del 29 gennaio 2026 Allerta GIALLA per piene dei fiumi nelle province di PC, P - facebook.com facebook Allerta meteo per le forti raffiche di vento x.com

