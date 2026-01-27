Pordenone filmava i ragazzini a calcio | arrestato per pedopornografia un allenatore 27enne

Un allenatore di calcio giovanile di 27 anni di Pordenone è stato arrestato nell'ambito di un'inchiesta per pedopornografia. L’indagine riguarda la produzione di materiale pedopornografico e ha portato all’arresto del soggetto, residente in provincia, sospettato di aver filmato i ragazzini durante le partite. La notizia evidenzia l’importanza di vigilare sulla tutela dei minori anche nel contesto sportivo.

Un allenatore del calcio giovanile di 27 anni è stato arrestato in un’inchiesta per pedopornografia. Residente in provincia di Pordenone, è finito nel mirino di un’indagine che lo vede indagato per produzione di materiale pedopornografico. L’operazione è stata condotta dagli investigatori della sezione operativa per la sicurezza cibernetica della polizia postale di Pordenone, su delega della procura di Torino. L’intervento, scattato con una perquisizione eseguita una decina di giorni fa, era inizialmente legato all’ipotesi di detenzione di materiale pedopornografico. Nel corso degli accertamenti, però, la posizione del giovane si sarebbe aggravata.🔗 Leggi su Open.online

