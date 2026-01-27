Pe quelli che… Il Giorno della Memoria dovrebbe essere tutti i giorni La Scomparsa di Josef Mengele | mostruosamente bello

Da napolitoday.it 27 gen 2026

In occasione del Giorno della Memoria, è importante ricordare le vittime degli orrori passati. Questa riflessione ci invita a non dimenticare le sofferenze di bambini e adulti, sottolineando l’importanza di mantenere vivo il ricordo e promuovere i valori di rispetto e umanità. Ricordare è un dovere per costruire un futuro più giusto e consapevole.

Chi vuole rivedere la mamma si faccia avanti. Venti bambini, tra i 7 e 12 anni, corpicini rinsecchiti rivestiti di stracci, una stella gialla appuntata sui gracili petti, facce smunte e patite, occhi spalancati sull’orrore, fecero un passo avanti, tenendosi per mano. Fu la pietosa bugia del.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Josef Mengele

La scomparsa di Josef Mengele, recensione: un dramma storico che guarda al passato, ma parla del presente

La scomparsa di Josef Mengele ispira una riflessione sulla memoria storica e sul ruolo delle colpe.

Parola al carnefice: ho visto ‘La scomparsa di Josef Mengele’

In questo testo si riflette sulla figura di Josef Mengele, medico delle SS coinvolto in esperimenti a Auschwitz.

Ultime notizie su Josef Mengele

