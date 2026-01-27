Parola al carnefice | ho visto ‘La scomparsa di Josef Mengele’

In questo testo si riflette sulla figura di Josef Mengele, medico delle SS coinvolto in esperimenti a Auschwitz. Attraverso le sue parole, si esplora il tentativo di giustificazione e la complessità delle responsabilità storiche. Un’analisi che invita alla riflessione sulla memoria e sulla responsabilità individuale nel contesto delle atrocità del passato.

“Non ho mai fatto del male a nessuno, lo giuro sulla testa di mia madre”. Così Josef Mengele, il medico delle SS accusato di aver compiuto atroci esperimenti sugli ebrei a Auschwitz, cerca di convincere suo figlio che in realtà è una vittima e non l’aguzzino. È uno dei momenti più forti del film La Scomparsa di Josef Mengele che racconta l’unico incontro, avvenuto nel 1977 in Brasile, fra “l’Angelo della morte” e il figlio Rolf, ormai trentenne. Diretto magistralmente da Kirill Serebrennikov, regista russo e controverso, laureato in Fisica, dall’innegabile multitalento. Narrato interamente dal punto di vista del fuggitivo, dall’Argentina al Paraguay alla giungla del Brasile, alla fine della Seconda guerra mondiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

