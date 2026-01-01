Le Constellation cos’è e dov’è il locale della tragedia a Crans-Montana | il bar segreto il piano interrato e la terrazza panoramica riscaldata

Le Constellation a Crans-Montana è un locale che combina un bar segreto, un piano interrato e una terrazza panoramica riscaldata. Situato in una posizione privilegiata, offre un’atmosfera intima e rilassante, ideale per godersi momenti di convivialità in un ambiente elegante e discreto. La sua struttura e il design curato rendono ogni visita un’esperienza piacevole in ogni stagione.

Crans-Montana – "Benvenuti al Constellation, un luogo unico dove il comfort incontra la convivialità”. Rue Centrale 35, l’indirizzo del disastro è nel cuore di Crans-Montana, la strada principale. "Venite a vivere momenti indimenticabili al Constellation, dove ogni momento è una celebrazione”. La descrizione del locale sul sito ufficiale suona oggi come una macabra distorsione della realtà. Decine di persone sono morte (almeno 40 è il bilancio nella tarda mattinata di Capodanno) e centinaia sono rimaste ferite nell’incendio che ha devastato il bar nella notte di San Silvestro.  Crans-Montana è una delle mete privilegiate del turismo sciistico, località amata dal jet-set internazionale: l’eleganza di una stazione di alta quota unita a una vivace vita mondana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

