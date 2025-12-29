Ancora violenza in carcere detenuto ferisce agente a un occhio
Nella serata di domenica 28 dicembre, nel carcere di Marassi, un detenuto sotto osservazione psichiatrica ha aggredito un agente di polizia penitenziaria, ferendolo gravemente all’occhio. Si tratta di un episodio che si aggiunge a una serie di incidenti di violenza all’interno del centro clinico, evidenziando ancora una volta le criticità e le sfide della gestione delle strutture penitenziarie.
