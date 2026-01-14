Vigor si prepara alla prossima trasferta di Sora, con l’obiettivo di mantenere il positivo andamento di stagione. Dopo l’incidente che ha coinvolto Balleello, il club ha espresso preoccupazione, anche se il giocatore si è dichiarato “un po’ acciaccato”. La squadra, concentrata e determinata, sa che ogni dettaglio può fare la differenza in una trasferta importante per il cammino in campionato.

Il ruolino di marcia della Vigor è da incorniciare. Lo si è detto e ripetuto, ma la trasferta di Sora incombe e non sono ammesse distrazioni. Intanto la squadra è tornata al lavoro per prolungare la serie di risultati utili consecutivi. Quattro vittorie, tre pareggi ed una sconfitta, questo è il bilancio vigorino sotto la gestione Clementi. Un percorso importante che non può lasciare indifferenti. "Siamo orgogliosi e soddisfatti di quanto fatto sinora, ma il cammino è ancora lunghissimo e non possiamo rilassarci – spiega il direttore sportivo della Vigor Roberto Moroni -. Aldo Clementi è la Vigor: si è subito messo a disposizione del gruppo, ha adattato il suo stile con estrema intelligenza e flessibilità, senza snaturare le caratteristiche dei giocatori". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vigor, spavento per Balleello rimasto coinvolto in un incidente stradale: "E’ un po’ acciaccato"

Leggi anche: Salernitana, spavento per il ds Faggiano: incidente stradale e trasferimento in ospedale

Leggi anche: Uomini e Donne, Gianmarco Meo coinvolto in un incidente stradale: ecco come sta

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Vigor, spavento per Balleello rimasto coinvolto in un incidente stradale: "E’ un po’ acciaccato" - Lo si è detto e ripetuto, ma la trasferta di Sora incombe e non sono ammesse distrazioni. msn.com