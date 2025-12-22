Epifania in musica | sul palco Mario Venuti Ivan Segreto e Roberto Pistolesi

L’evento si inserisce in un percorso di valorizzazione culturale della città, offrendo al pubblico un momento di ascolto e riflessione attraverso la musica live. La serata rappresenta un’occasione di incontro tra artisti di rilievo e la comunità locale, contribuendo a rafforzare il tessuto culturale di Sciacca. La partecipazione è aperta a tutti e invita a condividere un momento di ascolto autentico e coinvolgente.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.