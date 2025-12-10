Pat McGrath lancia un lip kit che rende omaggio a Taylor Swift

Pat McGrath, sinonimo di eccellenza nel mondo del make-up, presenta un nuovo lip kit ispirato a Taylor Swift. La collaborazione tra la celebre make-up artist e la superstar musicale promette di conquistare fan e appassionati di bellezza, unendo stile e talento in un prodotto esclusivo. Un lancio atteso che sicuramente attirerà molta attenzione e successo immediato.

Quando due “guru” si uniscono, il risultato non può che essere un successo. Se è il caso della make-up artist più famosa della storia, Pat McGrath, e dell’artista più ascoltata al mondo, Taylor Swift, c’è da scommettere che il nuovo prodotto beauty nato dalla loro unione andrà sold-out in pochissimo tempo. Il rossetto rosso di Taylor Swift in un nuovo lip kit by Pat McGrath. McGrath ha voluto rendere omaggio al simbolo di bellezza di Taylor Swift, le labbra rosso fuoco, impeccabili in ogni occasione e persino dopo ore di concerto durante The Eras??Tour. I Pat McGrath Labs hanno creato il rossetto del tour di Taylor Swift, e adesso lo mettono a disposizione di tutti con un kit. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Pat McGrath lancia un lip kit che rende omaggio a Taylor Swift

Pat McGrath è la direttrice creativa della prima linea make-up firmata Louis Vuitton - up è arrivato a pochi giorni dalla sfilata parigina della casa di moda - Lo riporta vanityfair.it

È scomparso Dan McGrath, uno degli sceneggiatori più influenti dell’età d’oro dei Simpson. Il suo lavoro ha definito l’umorismo di un’intera generazione. https://gametimers.it/addio-a-dan-mcgrath-uno-degli-sceneggiatori-della-golden-age-de-i-simpson/ - facebook.com Vai su Facebook