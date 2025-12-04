Ci saranno altri pop-up di Louis Vuitton | lo afferma Pat McGrath

Non c’è da disperarsi se non si è riusciti a partecipare al pop-up La Beauté di Louis Vuitton perché Pat McGrath, make-up artist e direttrice creativa del brand, ha già affermato che ce ne saranno altri. Infatti, lo stand che ora si trova a Seoul location è la prima dei tre spazi pop-up permanenti e personalizzati sviluppati dal marchio parigino. Sono infatti pensati per ospitare a rotazione diversi pop-up celebrativi firmati Louis Vuitton. Pat McGrath rassicura: “Ci saranno altri pop-up di Louis Vuitton”. La make-up artist ha curato il make-up di tutte le sfilate di Vuitton, anche la prima passerella LV di Marc Jacobs nel 1998. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

