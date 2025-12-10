Al Trieste Film Festival due grandi anteprime | ecco Franz e The disappearance of Josef Mengele
Al Trieste Film Festival si aprono le anteprime italiane di due attesi film:
Le anteprime italiane del ritratto di Franz Kafka di Agnieszka Holland e la storia nascosta del medico nazista Josef Mengele di Kirill Serebrennikov apriranno il 37. Trieste Film Festival, il primo e più importante appuntamento italiano con il cinema dell'Europa centro orientale. “Franz”. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Pomeriggio 5, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata - Zazoom Social News
Ultima Ora - Ultime Notizie Zazoom Social News - Zazoom Social News
Trieste Film Festival 37: i film di apertura e chiusura - Apriranno il Festival Franz di Holland e La scomparsa di Josef Mengele di Serebrennikov, mentre Silent Friend di Enyedi chiuderà la rassegna ... Lo riporta sentieriselvaggi.it
Trieste Film Festival 2026, omaggio a Ugo Borsatti: la bora diventa icona - Trieste Film Festival, il più rilevante appuntamento italiano dedicato al cinema dell’Europa centro orientale, un laboratorio permanente sulla Nuova E ... Da triestecafe.it
Il Trieste Film Festival 2026 svela i titoli: il 16 gennaio aprirà 'Franz' di Agnieszka Holland, il 20 arriverà 'The Disappearance of Josef Mengele' di Kirill Serebrennikov, mentre la chiusura il 24 gennaio toccherà a 'Silent Friend' di Ildikó Enyedi. Vai su X
“Franz”, il Kafka di Agnieszka Holland, e “The Disappearance of Josef Mengele” di Kirill Serebrennikov aprono il 37° Trieste Film Festival 37. TRIESTE FILM FESTIVAL16-24 gennaio 2026 www.triestefilmfestival.it Dal 16 al 24 gennaio a Trieste il più important Vai su Facebook
Youth League, Juve Primavera eliminata: il Pafos rimonta e spegne le speranze dei sedicesimi calcionews24.com
Andrea Gnassi, Pd: "Orgogliosi della cucina italiana patrimonio Unesco, ma ora servono politiche serie" calcionews24.com
Delitto Garlasco verso la svolta: "Sempio non poteva essere a Vigevano la mattina dell'omicidio dall'analisi ... ilgiornaleditalia.it
Infortunio Calhanoglu e Acerbi, Chivu col fiato sospeso. Ecco cosa filtra dalla Pinetina ilgiornaleditalia.it
Raid in Cisgiordania, oltre 100 arresti. Sul fronte diplomatico c'è tensione tra Israele e Ucraina gazzettadelsud.it
Sì al divieto di social under 16, dice la voce dei presidi Giannelli ilfoglio.it