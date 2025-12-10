Al Trieste Film Festival due grandi anteprime | ecco Franz e The disappearance of Josef Mengele

Triesteprima.it | 10 dic 2025

Al Trieste Film Festival si aprono le anteprime italiane di due attesi film:

Le anteprime italiane del ritratto di Franz Kafka di Agnieszka Holland e la storia nascosta del medico nazista Josef Mengele di Kirill Serebrennikov apriranno il 37. Trieste Film Festival, il primo e più importante appuntamento italiano con il cinema dell'Europa centro orientale. “Franz”. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

