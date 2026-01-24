La scomparsa di Josef Mengele | clip esclusiva del film di Kirill Serebrennikov

Ecco un'anteprima esclusiva del film di Kirill Serebrennikov dedicato a Josef Mengele, noto medico nazista. La pellicola, prevista nelle sale italiane dal 29 gennaio con Europictures, offre uno sguardo approfondito sulla vita e il contesto storico di questa figura. Un'opportunità per conoscere un capitolo complesso e controverso della storia, attraverso una narrazione accurata e riflessiva.

Primo sguardo all'eccentrico biopic in arrivo di Kirill Serebrennikov sul medico nazista, nelle sale italiane con Europictures dal 29 gennaio. Di padri, figli, massacri e identità nascoste. Si torna aa parlare delle conseguenze della Seconda Guerra Mondiale ne La scomparsa di Josef Mengele, nuovo film del russo Kirill Serebrennikov in arrivo nelle sale italiane con Europictures a partire dal 29 gennaio. Anticipato da una drammatica clip esclusiva, il film è tratto dall'omonimo romanzo di Olivier Guez del 2017 che tratteggia un inquietante ritratto di Olivier Guez, medico nazista responsabile dei crudeli esperimenti di eugenetica che si svolsero nel campo di concentramento di Auschwitz Birkenau, usando i deportati come cavie umane, soprattutto bambini.

