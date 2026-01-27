Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 | via libera alla delegazione azzurra 40 atleti per i Giochi di casa

La delegazione italiana ai Giochi Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 conta 40 atleti, il numero più alto di sempre. La partecipazione riguarda sei discipline, con Chiara Mazzel e René De Silvestro come portabandiera. La conferma ufficiale arriva dalla Giunta del Comitato Italiano Paralimpico, segnando un passo importante per lo sport paralimpico italiano in vista dell’evento.

Record di partecipanti per l’Italia: 40 azzurri in sei discipline. Portabandiera Chiara Mazzel e René De Silvestro Via libera ufficiale dalla Giunta nazionale del Comitato Italiano Paralimpico alla delegazione che rappresenterà l’Italia ai Giochi Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, in programma dal 6 al 15 marzo 2026.Sarà una spedizione da record: 40 atleti complessivi (35 uomini e 5 donne), con 11 esordienti, a cui si aggiungono 3 atleti guida, impegnati in sei discipline tra neve e ghiaccio. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

A 50 giorni dall'inizio delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, sono state presentate le cerimonie di apertura e chiusura, rispettivamente a Verona e Cortina d'Ampezzo.

La FISI ha annunciato ufficialmente, con la delibera n.

