Roberto Baggio | La rapina in casa mi ha cambiato la vita Ho deciso che i miei figli dovevano sapere

Roberto Baggio condivide come la rapina subita nel 2024 abbia profondamente segnato la sua vita, spingendolo a rafforzare il rapporto con i propri figli e a riprendere un ruolo più attivo nel suo percorso pubblico. In occasione del World Sports Summit, il campione parla di come questa esperienza gli abbia cambiato prospettiva, portandolo a valorizzare maggiormente i momenti in famiglia e la condivisione.

Baggio si racconta a Del Piero: «La rapina a casa ha cambiato la mia vita, sono tornato a viaggiare con i miei figli per fare capire loro chi ero. Il buddismo la mia fortuna ... - Baggio al World Sports Summit di Dubai con la figlia Valentina: «Crisi del nostro calcio? msn.com

Francesco Totti, Roberto Baggio e musica italiana: qualità #AsRoma x.com

Francesco Totti, Roberto Baggio e musica italiana: qualità #AsRoma - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.