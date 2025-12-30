Roberto Baggio | La rapina in casa mi ha cambiato la vita Ho deciso che i miei figli dovevano sapere
Roberto Baggio condivide come la rapina subita nel 2024 abbia profondamente segnato la sua vita, spingendolo a rafforzare il rapporto con i propri figli e a riprendere un ruolo più attivo nel suo percorso pubblico. In occasione del World Sports Summit, il campione parla di come questa esperienza gli abbia cambiato prospettiva, portandolo a valorizzare maggiormente i momenti in famiglia e la condivisione.
Roberto Baggio racconta al World Sports Summit come la rapina subita nel 2024 lo abbia spinto a condividere di più con i figli e a tornare al centro della sua vita pubblica. La figlia Valentina svela il suo ruolo nella comunicazione e nei social del padre. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Roberto Baggio: «La rapina ha cambiato la visione della mia vita. Ho cominciato a viaggiare con i miei figli: dovevano capire chi ero»
Leggi anche: Ancelotti: “Ho rifiutato di allenare Roberto Baggio. Non mi sentivo a mio agio, non sapevo come fare”
Roberto Baggio: «La rapina ha cambiato la visione della mia vita. Ho cominciato a viaggiare con i miei figli: dovevano capire chi ero» - Al World Sports Summit il campione azzurro è stato intervistato dall'ex compagno Alessandro Del Piero. vanityfair.it
Baggio si racconta a Del Piero: «La rapina a casa ha cambiato la mia vita, sono tornato a viaggiare con i miei figli per fare capire loro chi ero. Il buddismo la mia fortuna ... - Baggio al World Sports Summit di Dubai con la figlia Valentina: «Crisi del nostro calcio? msn.com
